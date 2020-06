Unicef dá à Guiné-Bissau uma tonelada de material para combate e prevenção

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vai apoiar a Guiné-Bissau no combate à pandemia do novo coronavírus com a doação de uma tonelada de medicamentos e equipamento médico, disse hoje à Lusa fonte da organização.