Unicef alerta para "emergência infantil" em Moçambique com corte de apoios

Maputo, 14 mai 2025 (Lusa) - O Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) alertou hoje para uma "emergência infantil" em Moçambique, provocada pelo corte do apoio humanitário internacional, com a previsão de uma queda de 20% do financiamento no país em 2026.