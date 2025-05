"Somos também o único partido em Portugal que mostrou, em alguns momentos da história, que somos capazes de garantir estabilidade politica em Portugal, mesmo quando não temos uma maioria absoluta", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava num comício em Setúbal, onde terminou o 11.º dia de campanha.

E continuou: - "Só o PS se pode gabar disso e isso deve-se à capacidade que o Partido Socialista tem de dialogar, de procurar consensos, ao compromisso que este partido tem com a democracia, a capacidade de percebermos que temos um parlamento que sai do voto e é, a partir dele, que nós temos que encontrar as condições de governabilidade".

Pedro Nuno Santos realçou ainda que o PS mostrou ao longo do último ano que foi "a principal fonte de estabilidade política em Portugal".

PLI/JF // JPS

Lusa/Fim