Em declarações aos jornalistas no final do encontro com Nuno Gomes Nabiam, a embaixadora da União Europeia disse que o quadro de cooperação para o período entre 2021-2027 está em "fase de finalização".

"Ouvimos e tomámos muito boa nota das prioridades do primeiro-ministro para o seu país, que se enquadram nas prioridades que temos vindo a discutir", afirmou a embaixadora.

As prioridades de cooperação passam, nomeadamente, pelo desenvolvimento humano, educação, saúde, que "são cruciais para a Guiné-Bissau", salientou a diplomata.

Outras prioridades são o desenvolvimento de uma economia verde e inclusiva, que vai criar empregos para a juventude, boa governação e estabilidade, boa governação financeira e económica, acesso aos serviços de justiça, proteção dos direitos humanos e governação democrática do Estado de Direito, acrescentou.

"Foi uma discussão muito frutuosa que só veio reiterar as boas relações existentes entre a União Europeia e a República da Guiné-Bissau", salientou.

A embaixadora Sónia Neto recordou também que este ano a União Europeia e a Guiné-Bissau celebram 45 anos de parceria e amizade.

A União Europeia é o maior parceiro multilateral da Guiné-Bissau.

