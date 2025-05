De acordo com o agenciamento da banda, num comunicado hoje divulgado, "O lugar do rock" é "um manifesto sonoro de resistência, memória e superação, com oito temas inéditos ou regravados, divididos entre os lados A e B como nos velhos tempos".

"'O lugar do rock' é um disco urgente e intemporal, criado com a consciência de que a música deve resistir às fórmulas e modas, e celebrar o caminho feito com os pés na estrada e o coração na guitarra. Um disco para fãs e para quem ainda acredita que o rock tem lugar na vida -- e na arte", lê-se no comunicado.

Os UHF iniciam no sábado, em Sousel, a digressão "Cromados & Limalha", que inclui datas em Barrosas, no concelho de Felgueiras (07 de junho), Pinhal Novo (10 de junho), Idanha-a-Nova (14 de junho), Tires, no concelho de Cascais (15 de junho), Nordeste, na ilha açoriana de São Miguel (07 de julho), São Mamede de Negrelos, no concelho de Santo Tirso (16 de agosto), Buarcos, na Figueira da Foz (19 de setembro), e Porto (26 de dezembro).

O álbum "O lugar do rock", que sai "em edição especial", estará à venda "exclusivamente nos concertos e em www.uhf.pt".

Os UHF, originários da Costa de Caparica, no concelho de Almada, surgiram em 1978. A formação inicial era composta por António Manuel Ribeiro (voz e guitarra), Renato Gomes (guitarra), Carlos Peres (baixo) e Américo Manuel (bateria).

O 'single' "Cavalos de Corrida", o segundo da banda, saído em outubro de 1980, vendeu mais de 100 mil exemplares.

Da formação inicial da banda mantém-se apenas António Manuel Ribeiro, que é agora acompanhado por Ivan Cristiano (bateria), António Côrte-Real (guitarra), Nuno Correia (baixo) e Miguel Urbano (piano, teclados e acordeão).

Os UHF contam com 406 editadas, 18 álbuns de originais e 11 álbuns ao vivo.

JRS // TDI

Lusa/Fim