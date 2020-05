"A União Europeia fez já um desembolso antecipado de cinco milhões de euros aos cofres do estado e estamos a trabalhar na próxima contribuição orçamental, para dar uma resposta célere às inúmeras necessidades do país, apoiando as medidas desenhadas pelas autoridades nacionais", afirmou a embaixadora Sofia Moreira de Sousa, em declarações divulgadas pela delegação europeia na Praia, a propósito do dia da Europa, que se assinala hoje.

Acrescentou que no contexto da parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, estabelecida em 2007, há vários programas em curso, "que vão desde a área social às finanças públicas, saúde, passando pela reflorestação, energias renováveis e cultura".