Com esta verba adicional para os territórios palestinianos onde a situação dos civis se deteriora rapidamente, a assistência da União Europeia (UE) para este ano atinge já os 170 milhões de euros.

A verba hoje aprovada destina-se a apoiar a ajuda humanitária no terreno e foi aprovada um dia depois de a UE ter manifestado a intenção de rever o acordo de associação do bloco com Israel.

Ao mesmo tempo, tendo em conta a situação precária no nordeste da Síria, o executivo comunitário aprovou um financiamento humanitário adicional de 20 milhões de euros, elevando o total de ajuda humanitária à Síria em 2025 para 202,5 milhões.

Este auxílio será direcionado para necessidades básicas, como alimentação e saúde.

Foram ainda atribuídos 13 milhões de euros adicionais ao Líbano para apoiar os refugiados sírios mais vulneráveis e os cidadãos libaneses, incluindo em áreas afetadas por conflitos.

Desde o início de março que Israel bloqueou qualquer camião com ajuda humanitária de entrar em Gaza, enquanto continua a bombardear o território na guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas.

Nos últimos dias, o Governo de Benjamin Netanyahu permitiu a entrada de camiões com ajuda na faixa de Gaza, mas as ONG no terreno queixam-se que esta não chega aos civis necessitados.

De acordo com informações da Organização Mundial da Saúde, de 12 de maio, toda a população de Gaza, cerca de dois milhões de pessoas, está em risco de morrer à fome, além de ser vítima da invasão militar israelita.

