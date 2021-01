UE condena detenções e insta Rússia a respeitar compromissos internacionais

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) condenou as detenções ocorridas hoje na Rússia durante as manifestações para exigir a libertação do líder da oposição Alexei Navalny, sublinhando que o país deve respeitar os compromissos internacionais.