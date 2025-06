Treze atuais ministros passam para novo executivo, que encolhe de 17 para 16 Ministérios

Lisboa, 04 jun 2025 (Lusa) -- O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, vai manter no próximo Governo treze dos 17 ministros do executivo cessante, e o XXV Governo Constitucional terá 16 Ministérios, menos um do que o anterior.