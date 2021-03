Em comunicado, este Comando explica que as detenções ocorreram no âmbito de uma operação policial, "que teve como objetivo a prevenção e combate à criminalidade, assim como a fiscalização rodoviária, de forma a promover a segurança, [a] ordem e [a] tranquilidade pública e de reforço do sentimento de segurança dos cidadãos, na área da cidade da Maia", no distrito do Porto.

Além das três detenções, os agentes do efetivo da Divisão Policial da Maia identificaram sete pessoas "no âmbito da prevenção da criminalidade".

A PSP apreendeu também haxixe suficiente para cerca de 236 doses individuais e 170 euros.

Os agentes policiais elaboraram ainda oito Autos de Notícia por Contraordenação, quatro por infração verificada ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária, e quatro por posse de produto estupefaciente.

Segundo o comunicado do Comando Metropolitano do Porto da PSP, "foram realizadas as respetivas notificações junto da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência".

Os detidos vão ser presentes junto das Autoridades Judiciárias.

