A Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP) esteve reunida, esta quarta-feira, com o Governo para avaliarem os apoios de que o setor necessita para fazer face ao sucessivo aumento do preço dos combustíveis.

"O prejuízo acumulado de um ano e meio ascende a cerca de 70 milhões de euros. Naturalmente que há empresas com muitas dificuldades. Todos os dias recebemos esses sinais [...]. Mais urgente se torna esta tomada de posição do Governo para acompanhar, nesta altura excecional, os aumentos dos combustíveis. Não podemos suportar mais prejuízo", afirmou, em declarações à Lusa, o presidente da ANTROP, Luís Cabaço Martins.

Este responsável alertou para o facto de o serviço público poder ficar comprometido, notando que as empresas não podem repercutir os aumentos nos preços ao consumidor.

Assim, conforme apontou, o setor está dependente dos apoios dados pelo Governo para mitigar o impacto desta situação.

No entanto, ressalvou que as ajudas pontuais que foram atribuídas representaram cerca de 36% do sobrecusto suportado pelas empresas, perante o aumento dos combustíveis.

Da parte do Governo, segundo a associação, "o 'feedback' foi positivo", havendo sensibilidade para analisar a questão.

A ANTROP reiterou esperar que os apoios venham a concretizar-se, sob pena de não haver um serviço público de transporte.

"Não podemos suportar, por mais tempo, este prejuízo e temos que encontrar uma forma de atualizar esse apoio financeiro, nos exatos termos em que é atualizado o preço dos combustíveis", concluiu Luís Cabaço Martins.

A ANTROP representa cerca de 80 associados no país.

