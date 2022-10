Pelas 20:45, fonte da GNR disse que o acidente ocorreu ao quilómetro 49, estando a decorrer trabalhos de remoção do veículo.

Em comunicado, a Brisa indica que o "trânsito, em locais apropriados, será encaminhado por um percurso alternativo devidamente sinalizado".

Segundo a GNR, o trânsito está a ser desviado no nó de Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa, e depois "retorna no nó do Cartaxo", no distrito de Santarém.

À Lusa, a GNR acrescentou que não há previsão para a reabertura da autoestrada.

