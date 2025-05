Todos os hospitais públicos fora de serviço no norte da Faixa de Gaza

Gaza, Palestina, 18 mai 2025 (Lusa) -- O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou hoje que "todos os hospitais públicos" no norte deste território estão fora de serviço, depois de o exército israelita ter invadido a última unidade em funcionamento.