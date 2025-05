"Com este acordo, criamos, também, condições para aprofundar a troca de experiências em matérias de supervisão de instituições financeiras e do mercado de capitais, com destaque para a supervisão conjunta, supervisão baseada nos riscos emergentes, incluíndo os serviços financeiros digitais", explicou o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, citado numa informação da instituição moçambicana.

O acordo de cooperação e assistência técnica entre os dois bancos centrais foi assinado sábado, em Maputo, à margem das comemorações dos 50 anos do Banco de Moçambique e segundo Zandamela prevê igualmente a "partilha das boas práticas prudenciais e a regulamentação de 'fintechs'", apontando o responsável que vai avançar a cooperação em outras áreas, como a gestão de fundos soberanos e na transparência institucional.

"Acreditamos que esta parceria trará resultados concretos e benefícios mútuos para enfrentarmos os desafios que são impostos às nossas economias, bem como para assegurar o desenvolvimento e fortalecimento dos nossos sistemas financeiros", detalhou igualmente o governador.

O entendimento surge numa altura em que está a ser operacionalizado o Fundo Soberano de Moçambique, criado há um ano e financiado com as receitas do gás natural (tal como Fundo Petrolífero de Timor-Leste, criado há 20 anos), após o compromisso conjunto de reforçar os laços de cooperação bilateral, manifestado pelo banco central timorense durante a segunda Conferência dos Governadores dos Bancos Centrais e dos Quadros da Área Financeira entre a China e os Países de Língua Portuguesa, realizada em Macau, em setembro de 2024.

Para o governador do Banco Central de Timor-Leste, Hélder Lopes, a formalização do acordo de Maputo representa um marco na cooperação entre os de dois bancos centrais.

"Estamos abertos para cooperar com o Banco de Moçambique, quer na partilha de experiências no que diz respeito à gestão do Fundo Soberano, para fortalecer a economia do país, quer noutras matérias de interesse", destacou o governador do banco central timorense, igualmente citado na informação.

