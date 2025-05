À entrada para o quartel-general do PS para esta noite eleitoral, muito perto das 19:00, Pedro Nuno Santos disse que estava "com muita tranquilidade à espera" de conhecer os resultados.

"Não estou nervoso, estou só expectante. À espera. Como sabem já o ano passado nós também tivemos resultados nas sondagens à boca das urnas que foram muito diferentes dos resultados finais, o que significa que nós devemos aguardar com tranquilidade", foi repetindo, apesar da insistência dos jornalistas.

O líder do PS disse que ia "esperar tranquilamente com o secretariado nacional" no Hotel Altis, em Lisboa, onde tradicionalmente o PS passa as noites eleitorais, dizendo apenas aos jornalistas que tinha passo bem o dia, em família.

JF // SF

Lusa/fim