Na última final em Szeged, Pimenta seguiu sempre no grupo da frente e acabou no segundo lugar, com um tempo de 21.38,91 minutos, atrás apenas do norueguês Jon Vold, vencedor com 10,30 segundos de margem para o segundo, e à frente do húngaro Balint Noe, que completou o pódio.

Depois do ouro de Messias Baptista em K1 200 metros, no sábado, em que Fernando Pimenta acabou num 'estranho' nono lugar em K1 1.000 metros, o canoísta que soma duas medalhas em Jogos Olímpicos recuperou hoje da melhor forma, mesmo estando a competir adoentado.

Na mesma final, João Ribeiro acabou por 'virar', na saída de uma portagem (troço feito a pé, até os canoístas voltarem ao barco), à passagem dos 7.40 minutos, e terminou em 14.º lugar a final.

Pimenta, por sua vez, também recuperou de um contratempo na chegada a uma portagem, perto dos 14 minutos de prova, mas segurou-se na frente, acabando por se superiorizar no sprint pelo segundo lugar, depois de Vold se isolar desde cedo para conquistar a corrida.

Antes, Beatriz Fernandes ficou à porta do pódio na final de C1 5.000 metros, acabando no quarto lugar, a 23 segundos do pódio, encimado pela húngara Zsofia Csorba (28.11,39 minutos).

Na decisão de K2 500 metros, Messias Baptista não conseguiu voltar ao pódio, depois de no sábado ter vencido em K1 200 metros, uma vez que foi quinto classificado, a par de João Ribeiro.

A final pertenceu aos húngaros Levente Kurucz e Mark Opavsky, mas a luta pelo pódio envolveu várias embarcações, a começar pelos lusos, que ficaram a 26 centésimos do bronze, pertença dos polacos Jakub Stepun e Jaroslaw Kajdanek.

Ainda em K2 500, Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, que tinham vencido a sua semifinal, acabaram a final A no oitavo lugar.

Nesta manhã do último dia em Szeged, Inês Penetra foi nona na final B de C1 200 metros.

