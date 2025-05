"Estas declarações [do enviado dos Estados Unidos ao Médio Oriente, Steve Witkoff] estão completamente distantes da realidade das negociações", afirmou aos jornalistas o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abas Araqchí, segundo a agência IRNA.

O chefe da diplomacia do Irão assegurou que o seu país continuará com o enriquecimento de urânio para fins pacíficos.

"Se estiverem interessados em garantir que não se produzem armas nucleares, estamos prontos. Se têm exigências pouco realistas, naturalmente não serão cumpridas", enfatizou.

Hoje, numa entrevista à cadeira televisiva norte-americana ABC, Steve Witkoff disse que o enriquecimento de urânio por parte do Irão é uma linha vermelha para os EUA.

"Temos uma linha vermelha muito clara: o enriquecimento [de urânio]. Não podemos permitir, nem se quer 1% da capacidade de enriquecimento [de urânio]", disse o responsável norte-americano.

De acordo com Steve Witkoff, os Estados Unidos apresentaram uma proposta ao Irão que "aborda parte disso, sem faltar ao respeito".

No entanto, Abas Araqchí, negou ter recebido alguma mensagem escrita por parte de Washington.

Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão anunciou que a data para a quinta ronda de negociações nucleares "está quase definida e só precisa de confirmação".

Na entrevista, Steve Eitkoff tinha dito que acredita que haverá um encontro "esta semana na Europa".

Hoje de manhã, o Presidente iraniano, Masud Pezeshkian, também assegurou que o seu país "nunca abandonará" o programa nuclear pacífico, minimizando as pressões e ameaças de Washington.

"Não cederemos", realçou Masud Pezeshkian.

O Irão e os EUA iniciaram negociações nucleares em 12 de abril e, até ao momento, realizaram quatro rondas de conversações.

No último domingo, as duas partes concordaram em continuar as negociações, apesar das diferenças em torno das capacidades do programa nuclear iraniano.

Por um lado, o Irão insiste no enriquecimento de urânio para fins pacíficos, considerando isso como um direito, enquanto signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

O objetivo de Teerão nas conversações é o levantamento das sanções em troca de apenas uma limitação ao seu programa atómico.

Os EUA, por seu lado, apontam para o fim do enriquecimento de urânio, assim como para o programa de mísseis iranianos e para o apoio de Teerão a grupos regionais como os Huthis no Iémen.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou com o lançamento de uma ofensiva contra as instalações nucleares do Irão, caso não se consiga um acordo nas negociações.

IYN // VAM

Lusa/Fim