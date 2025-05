"Os portugueses tiveram uma firme convicção neste ato eleitoral: avaliar o Governo de forma absolutamente positiva, reforçar a confiança no chefe do Governo e escolher de forma inequívoca a AD para continuar a governar", afirmou Hugo Soares, numa primeira reação às projeções televisivas que dão a vitória AD -- coligação PSD/CDS-PP, no hotel no centro de Lisboa onde as direções dos dois partidos estão a acompanhar a noite eleitoral.

O dirigente do PSD começou por afirmar que a AD "saiu reforçadíssima deste ato eleitoral", "fazendo fé" nas várias projeções televisivas.

"Aguardaremos o veredicto final das portuguesas e dos portugueses. Mas parece-me seguro dizer, perante todas as projeções, que a AD teve uma vitória eleitoral reforçadíssima e o país reforçou a confiança no Governo de Portugal e no chefe de Governo, no Dr. Luís Montenegro", defendeu.

Hugo Soares considerou que a diferença face aos restantes adversários "designadamente ao PS", é "bastante substantiva".

"Qualquer comentário mais definitivo terá que esperar, por aquilo que são os resultados finais, no respeito absoluto para aquilo que é o ato eleitoral e para aquilo que foi a participação de todas e de todos os portugueses", disse, numa breve declaração à comunicação social, sem perguntas dos jornalistas, depois de ser recebido pela sala com muitos aplausos e gritos de "Portugal, Portugal".

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas pelas televisões dão vitória à AD nas eleições legislativas ao obter entre 29% e 36,9%, seguindo-se o PS e o Chega muito próximos.

Segundo as sondagens da RTP, SIC, TVI/CNN e NOW, o PS terá entre 19,4% e 26%, enquanto o Chega obterá entre 19,5 % e 26,6%.

