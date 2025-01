O tiroteio ocorreu à porta de uma taberna na localidade de Pienaar, por motivos ainda desconhecidos, informou o porta-voz da polícia de Mpumalanga, Donald Mdhluli, citado pelos média locais.

"Podemos confirmar que sete pessoas foram mortas neste tiroteio e que um número ainda não confirmado de vítimas foi transportado para o hospital, encontrando-se em estado crítico", adiantou.

O mesmo porta-voz da polícia disse ainda que não foram feitas detenções, continuando as autoridades a procurar os suspeitos.

Num vídeo partilhado nas redes sociais são mostrados vários corpos espalhados à volta de dois carros estacionados nas instalações da taberna.

Os tiroteios em massa têm sido um problema de segurança recorrente na África do Sul ao longo do último ano. Exemplo disso foi um tiroteio registado no dia 28 de setembro, na aldeia de Ngobozana, na província do Cabo Oriental, em que morreram 18 pessoas da mesma família.

Entre abril e junho foram assassinadas na África do Sul cerca de 6.200 pessoas, com quatro das nove províncias do país a registarem aumentos dos níveis de criminalidade face a 2023, segundo dados oficiais citados pela EFE.

