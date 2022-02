Os dados do boletim diário do Ministério da Saúde indiciam que o número de infeções em Díli poderá ser ainda mais elevado, já que a taxa de positividade entre os testes ultrapassa os 20%.

Atualmente, há 1.001 casos ativos em todo o país, a grande maioria em Díli, com 16 pessoas hospitalizadas, mais três nas últimas 24 horas, período em que o total de casos recuperados foi de 29.

Desde o início da pandemia, Timor-Leste registou já 20.942 casos (foram realizados quase 240 mil testes) e 122 óbitos.

As autoridades consideraram que o país entrou na terceira vaga da doença, com um crescimento exponencial de casos, especialmente na capital, devido à entrada da variante Ómicron no país.

Até ao momento já receberam pelo menos uma dose da vacina 71,9% da população com mais de 12 anos, tendo 60,5% recebido já duas doses e 01% recebido o reforço.

A covid-19 provocou pelo menos 5.748.498 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

