"Não temos casos novos da covid-19", disse Rui Araújo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), em conferência de imprensa de atualização de dados da pandemia.

Timor-Leste tem agora apenas cinco casos ativos, o menor número em mais de um mês. O país teve um máximo de 24 casos, com o último novo caso a registar-se a 24 de abril.

Rui Araújo explicou que até ao momento as autoridades realizaram 1.120 testes em vários pontos do país, uma grande parte nas últimas duas semanas, uma operação no âmbito da "vigilância sentinela" e rastreio para identificar eventuais casos de transmissão comunitária.

Do total de testes realizados estão ainda por conhecer os resultados de mais de 270.

Rui Araújo apelou à população para "cooperar" com o Governo na atual fase 3, de mitigação, continuando a cumprir as regras de distanciamento social e a evitar sair de casa se não for necessário.

"Até hoje continuamos sem ter sinais de que há casos de transmissão comunitária, mas isso não significa que a doença não está presente. Continua a haver um grande risco de que haja casos de pessoas assintomáticas", afirmou.

Rui Araújo disse que, por isso, a população deve "dar a sua máxima atenção e disciplina", colaborando "com as medidas impostas no âmbito do estado de emergência".

ASP // SB

Lusa/Fim