Com esta primeira ronda, está praticamente concluída a distribuição das primeiras 24 mil doses da vacina que chegaram a Timor-Leste no passado dia 06 de abril e que começaram a ser administradas no dia seguinte.

Assim, já foram vacinados 1,55% dos 1,5 milhões de habitantes do país, uma taxa superior à de países como a Tailândia, o Japão ou as Filipinas.

Este primeiro lote de vacinas foi enviado para Timor-Leste ao abrigo do programa internacional Covax, que vai fornecer ao país fármacos para 20% da população, com os restantes 80% a serem cobertos com o apoio de outros países, nomeadamente a Austrália e a China, e eventualmente por aquisições por parte do Governo timorense.

Os dados do sistema de monitorização do processo de vacinação, gerido pelo Ministério da Saúde, com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da UNICEF, mostram que entre 07 e 24 de abril foram administradas em média 1.370 doses por dia.

A média é afetada pela reduzida vacinação aos domingos (apenas 55 doses no dia 10 de abril e 24 em 18 de abri), com a taxa mais elevada nos dias 16 e 22 de abril, quando foram administradas 2.809 vacinas por dia.

A maior fatia -- quase 12.700 -- foram dadas na capital, Díli, seguindo-se o município de Baucau (1.936), Bobonaro (1234) e Viqueque (1.092).

A expectativa é que o próximo carregamento de vacinas da Covax chegue a Timor-Leste no final de maio ou primeiros dias de junho, segundo fontes conhecedoras do processo.

As mesmas fontes explicaram que o objetivo é que sejam enviadas cerca de 76 mil doses, parte destinada à segunda inoculação e as restantes para iniciar novas vacinações.

Fontes próximas do processo explicaram à Lusa que a situação da pandemia na Índia, um dos principais produtores de vacinas no mundo, poderá afetar o calendário de distribuição previsto.

Paralelamente ao apoio da Covax, estão também em curso os preparativos para que a Austrália possa começar a enviar vacinas para Timor-Leste, no âmbito de um programa de apoio à vacinação em cinco países da região, em que Timor-Leste e a Papua Nova Guiné são prioritários.

Atualmente, e segundo fontes do Governo timorenses, estão em curso as tramitações burocráticas para que a distribuição possa começar "dentro de semanas".

Igualmente por concretizar está uma promessa do Governo chinês, que disponibilizou 100 mil vacinas da Sinovac para apoiar os esforços de Timor-Leste.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

ASP // PTA

Lusa/Fim