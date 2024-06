"A Comissão Eleitoral agradece a todas as partes interessadas pela conclusão da sétima fase de votação nas eleições gerais de 2024", publico o organismo de controlo das sondagens na sua página na rede social X.

De acordo com os dados da Comissão Eleitoral, a participação às 15:00 horas locais (10:30 em Portugal) era de 49,68%.

Durante a eleição, os candidatos atravessaram o país, os membros das mesas de voto caminharam até aldeias remotas e os eleitores fizeram fila durante horas, apesar do calor.

A eleição é considerada uma das mais importantes da história da Índia: se Modi ganhar, será apenas o segundo líder indiano a manter o poder durante um terceiro mandato, depois de Jawaharlal Nehru, o primeiro chefe de governo do país.

A maioria das sondagens mostra Modi e o seu partido Bharatiya Janata (BJP) à frente da aliança da oposição, liderada pelo Partido do Congresso.

Os votos serão contados na terça-feira, prevendo-se que os resultados sejam conhecidos até ao final do dia.

A campanha de governo referiu o sucesso económico do país, mas, nas últimas semanas, focou-se em discursos contra a minoria muçulmana do país, que representa 14% dos 1,4 mil milhões de habitantes da Índia.

Desde que chegou ao poder em 2014, Modi tem gozado de imensa popularidade, com os seus apoiantes a verem-no como um líder forte que melhorou a posição da Índia no mundo.

No entanto, o seu governo tem sido acusado de promover discursos de ódio contra as minorias, nomeadamente os muçulmanos, criando problemas no sistema democrático, com mistura entre religião e Estado.

As sondagens pré-eleitorais mostraram que os eleitores estavam cada vez mais preocupados com o desemprego, o aumento dos preços dos alimentos e um sentimento geral de que apenas uma pequena parte dos indianos beneficiou apesar do rápido crescimento económico recente.

A sétima volta das eleições abrangeu 57 círculos eleitorais em sete estados e um território, completando uma eleição nacional para preencher todos os 543 lugares na câmara baixa do parlamento.

Cerca de 970 milhões de eleitores - mais de 10% da população mundial -- foram chamados às urnas para escolherem entre mais de 8.300 candidatos.

PJA // TDI

Lusa/Fim