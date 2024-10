"A forte instabilidade atmosférica associada ao transporte de uma massa de ar muito húmida na circulação da região depressionária, onde se insere a depressão Berenice, está já a afetar Portugal continental hoje (dia 11), e assim irá continuar também no sábado (dia 12), resultando em precipitação forte, em especial nas regiões Centro e Sul", destacou o instituto, num comunicado.

O maior impacto desta tempestade é esperado em Espanha, com precipitação muito forte na região da Andaluzia, razão que levou à sua nomeação pelo Serviço Meteorológico de Espanha (AEMET).

O IPMA sublinhou, em comunicado, que se espera "um novo agravamento do estado do tempo na madrugada de dia 12, com persistência de precipitação por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada e rajadas fortes, em especial nas regiões a sul do sistema Montejunto-Estrela".

"Iniciar-se-á uma melhoria progressiva a partir da tarde, desde as regiões mais próximas do litoral oeste até ao interior. Este regime de precipitação mais intensa poderá persistir no sotavento algarvio até à madrugada de domingo (dia 13), dia em que se espera um significativo desagravamento do estado do tempo, embora possam ainda ocorrer aguaceiros, pontualmente acompanhados de trovoada, em especial no interior e durante a tarde", acrescentou.

O instituto alertou ainda para "um aumento da agitação marítima, esperando-se ondas até 3,5 metros na costa ocidental até ao final de sábado (dia 12), com um gradual desagravamento durante o dia 13".

Os distritos de Évora, Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão até às 18:00 de sábado sob aviso amarelo devido à previsão de "precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada". Entre as 09:00 e as 18:00 de sábado, estão também sob aviso amarelo de trovoada, que podem ser "frequentes e dispersas".

Já Lisboa, Leiria e Setúbal estão sob aviso amarelo de chuva até às 15:00 de sábado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

DMC // RBF

Lusa/Fim