António Costa falava na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, na tradicional cerimónia de apresentação de boas festas por parte do Governo ao Presidente da República.

Numa curta intervenção, de menos de cinco minutos, o primeiro-ministro considerou que Portugal vive "momentos muito exigentes" e tem "tempos duros pela frente" neste ano e em 2023, por fatores externos, assinalando a inflação elevada como não se via "há 30 anos".

Dirigindo-se ao chefe de Estado, António Costa acrescentou: "Portanto, são tempos exigentes que, mais do que nunca, exigem aquilo que tem sido uma marca de relacionamento dos seus dois mandatos e da ação do Governo, que é a cooperação e a solidariedade institucional".

"É, aliás, o exemplo que instituições devem transmitir nestes momentos de crise e de dificuldade ao conjunto da sociedade. Nestes momentos, o que temos de fazer todos é dar as mãos e seguir juntos lado a lado nos caminhos que temos pela frente", defendeu.

"Foi assim que enfrentámos as crises anteriores, foi assim muito em particular que enfrentámos a crise do covid e é assim que temos de enfrentar esta realidade", reforçou o primeiro-ministro.

Segundo António Costa, esta é das últimas crises aquela em que "fatores distantes" provocam "consequências de maior proximidade e de efeitos mais generalizados" em Portugal.

"Portanto, aquilo que está nas nossas mãos é procurar e mitigar, minorar, o que exige muita atenção à realidade, foco naquilo que são os problemas efetivos das pessoas, das famílias, das empresas", sustentou.

"Não nos deixamos distrair por outros fenómenos", afirmou.

O primeiro-ministro defendeu, por outro lado, que o Governo tem de responder às "necessidades do presente" sem comprometer a "confiança reativamente ao futuro", o que deve ser "motivação permanente para todos".

"Por isso, depois destes vários anos já de colaboração, acho que aquilo que todos temos de desejar, para além de um bom Natal, é o que próximo ano seja vivido no mesmo espírito de colaboração, de solidariedade institucional", declarou.

António Costa assegurou ao Presidente da República que "poderá sempre contar não só com o primeiro-ministro, mas também com todas as senhoras ministras, todos os senhores ministros, visto que isto é um trabalho equipa" e desejou-lhe "muito bom Natal e um ótimo ano de 2023".

IEL // JPS

Lusa/Fim