Em comunicado enviado à agência Lusa, a polícia referiu que a vítima, de 39 anos, foi alvo de um assalto à mão armada por três assaltantes que roubaram os passageiros do miniautocarro com destino a Moçambique.

Segundo a polícia sul-africana, o incidente ocorreu no domingo, na autoestrada N12, em Delmas.

"O motorista transportava passageiros de Joanesburgo para Moçambique quando o táxi em que viajavam começou a ter problemas mecânicos. O motorista decidiu voltar à estação de serviço de Petroport, na N12, para assistência, mas o táxi acabou por avariar no caminho, quando repentinamente três suspeitos armados apareceram apontando armas de fogo e exigindo dinheiro", explicou a polícia sul-africana.

"O motorista disse aos assaltantes que não tinha dinheiro e um deles aparentemente atirou e matou-o, depois roubaram os telemóveis e o dinheiro dos passageiros, fugindo de imediato", adiantou.

De acordo com a polícia sul-africana, o incidente foi reportado na esquadra local de Delmas, salientando que "está em curso uma caça ao homem" para localizar os assaltantes.

No último trimestre do ano passado, as autoridades na província sul-africana de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique e o reino de Essuatíni (antiga Suazilândia), registaram um aumento de 25% em assaltos a veículos de transporte e 17,7% a viaturas ligeiras, segundo dados oficiais.

A polícia sul-africana reportou ainda um agravamento no número de sequestros (3,4%), tentativa de homicídios (17.4%), assaltos (12%) e vandalismo (16,7%), entre outros.

Na generalidade, a criminalidade na África do Sul, um dos países mais violentos do mundo, piorou significativamente no último trimestre de 2021, tendo registado uma média de 74 homicídios e 122 queixas de violação diários, segundo o Governo sul-africano.

Na semana passada, seis autocarros foram atacados a caminho do Cabo Ocidental, segundo as autoridades do setor.

Algumas empresas de transporte de passageiros de longa distância acusam os operadores de miniautocarros táxi pela autoria dos incidentes, segundo a imprensa local.

