De acordo com a COC, cerca de 80 mil socialistas podiam votar hoje por via eletrónica nas eleições diretas para a escolha do secretário-geral do PS - disputadas entre o atual líder, António Costa, e o dirigente Daniel Adrião - e ainda poderão fazê-lo de forma presencial, nos próximos dias 18 e 19, em cada uma das federações socialistas.

No entanto, este número de 80 mil socialistas com capacidade eleitoral, que foi fornecido à agência Lusa pela COC, é contestado por alguns responsáveis socialistas, que contrapõem um número máximo de 62 mil.

Além do novo secretário-geral, que terá um mandato de dois anos, até junho de 2023, os militantes, simpatizantes registados neste partido e membros da Juventude Socialista com mais de 18 anos estão ainda eleger cerca de 1500 delegados ao Congresso Nacional do PS, que está marcado para os dias 10 e 11 de julho.

Um congresso que, por causa da pandemia da covid-19, se realizará em 13 locais distintos do país e em espaços que terão de assegurar o cumprimento das normas de distanciamento social impostas pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Num balanço sobre este dia de eleição do líder e dos delegados ao congresso do PS, por via eletrónica, o presidente da COC, o deputado Luís Graça, disse que o ato eleitoral "decorreu com toda a normalidade e com todo o sucesso".

"Foi uma grande festa da democracia interna do PS. O PS provou ser um partido moderno, preparado e que não teme as novas tecnologias", declarou Luís Graça, também presidente da Federação do Algarve do PS.

De acordo com a COC, que tem uma comissão de acompanhamento do voto eletrónico, a plataforma tecnológica revelou-se "robusta e com níveis de segurança de alto nível, que garantindo a confidencialidade, a segurança e o anonimato".

Em relação à taxa de participação ao longo do dia de hoje, a COC concluiu que "foram superadas todas as expectativas", razão pela qual se entende que "esta é uma solução para continuar".

Na COC, a expectativa é que a grande maioria dos eleitores tenha exercido o seu direito de voto por via eletrónica já hoje.

"Quem não recorrer à votação eletrónica, por eventual problema técnico, ou por opção, vai ter a oportunidade de votar presencialmente nos dias 18 e 19, consoante as federações. Os cadernos eleitorais vão estar das secções, assinalando quem já votou eletronicamente. Fechada a urna, o presidente de cada secção - só ele tem conhecimento do resultado da votação eletrónica da sua secção - fará a ata com o somatório da votação eletrónica e em urna", explicou Luís Graça.

