A taxa de emprego no mesmo período foi de 74,8%, acima dos 74,5% dos três meses anteriores, enquanto a inatividade económica entre os 16-64 anos que não procuram trabalho foi de 21,9%, acima dos 22,2% anteriores, segundo o ONS.

O número estimado de ofertas de emprego foi de 857.000, uma queda de 42.000 em relação ao período anterior, enquanto os rendimentos dos trabalhadores, excluindo os bónus, aumentaram 5,1%.

A diretora de estatísticas do ONS, Liz McKeown, afirmou: "O crescimento do salário total voltou a abrandar acentuadamente, uma vez que os pagamentos efetuados a muitos trabalhadores do setor público em junho e julho do ano passado continuaram a afetar os números. O crescimento dos salários de base também continua a desacelerar, embora de forma menos acentuada".

"As vagas voltaram a cair neste trimestre em todos os setores. No entanto, o número total ainda permanece um pouco acima do seu nível pré-pandémico", acrescentou.

SMM // EA

Lusa/Fim