Taxa de desemprego com queda homóloga para 6,8% no 1.º trimestre mas subida em cadeia

A taxa de desemprego fixou-se em 6,8% no primeiro trimestre, 0,4 pontos percentuais abaixo da do mesmo trimestre do ano passado, mas 0,2 pontos acima da do trimestre anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).