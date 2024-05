O governador do Estado de Maryland, Wes Moore, congratulou-se hoje com os trabalhos em curso, no canal televisivo NBC News, afirmando esperar que o canal seja "reaberto até ao final de maio".

A 26 de março deste ano, o Dali, um navio de 300 metros com pavilhão de Singapura, sofreu uma avaria e embateu na ponte da autoestrada Francis Scott Key, que desabou em segundos, como um castelo de cartas.

Seis trabalhadores que efetuavam obras de reparação na ponte, todos imigrantes latino-americanos, morreram. Desde então, o porta-contentores Dali continua a bloquear parcialmente o canal de acesso ao importante porto de comércio da costa leste dos Estados Unidos.

As autoridades encarregadas da operação de retirada da embarcação do local informaram que o Dali estaria pronto para voltar a flutuar a partir do meio-dia de hoje (17:00 de Lisboa), antes de ser deslocado na maré-alta de segunda-feira, operação prevista para as 05:24 da manhã (12:24 de Lisboa).

Rebocadores transportarão o Dali a uma velocidade de cerca de 1,6 quilómetros por hora para um terminal marítimo próximo, o que deverá levar três horas.

A ponte Francis Scott Key servia um eixo rodoviário importante do nordeste dos Estados Unidos, ligando a capital, Washington D.C., à cidade de Nova Iorque.

Quanto ao porto de Baltimore, é um polo do comércio de veículos novos nos Estados Unidos, com cerca de 850.000 automóveis e camiões que por ali passaram no ano passado, mais do que qualquer outro porto norte-americano.

