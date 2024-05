"O povo do Irão não deve preocupar-se, não haverá interrupção das funções do país", disse Khamenei numa reunião com as famílias dos membros da Guarda Revolucionária em Teerão, segundo a agência de notícias IRNA.

O 'ayatollah' Khamenei disse esperar que "Deus traga o Presidente e os seus companheiros de volta aos braços da nação".

"Rezem, todos vós, pela saúde destes servidores", acrescentou.

As autoridades iraquianas, azeris, arménias e da Arábia Saudita ofereceram-se para ajudar na busca e salvamento do helicóptero, que se despenhou numa zona de difícil acesso perto da fronteira com o Azerbaijão e do qual não há notícias até ao momento.

O primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al Sudani, "ordenou ao Ministério do Interior, ao Crescente Vermelho iraquiano e a outras autoridades competentes que ofereçam à República Islâmica do Irão os recursos disponíveis para ajudar na busca do aparelho aéreo do Presidente iraniano", disse o porta-voz do governo, Basem al Auadi, segundo o IraqiNews.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, também publicou na rede social X (antigo Twitter) que "como país vizinho, amigo e irmão, a República do Azerbaijão está pronta a prestar todo o tipo de apoio".

"A Arménia, como vizinho próximo e amigo do Irão, está pronta a oferecer todo o apoio necessário", declarou, por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros arménio, em comunicado, enquanto Riade ofereceu "toda a assistência" para encontrar o Presidente Raisi.

"Afirmamos que o reino [saudita] está ao lado da República Islâmica do Irão nestas circunstâncias difíceis e que está pronto a prestar toda a assistência de que as autoridades iranianas necessitam", declarou em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, um país com uma rivalidade de longa data com o Irão.

O ministro da Administração Interna iraniano, Ahmad Vahidi, confirmou que um helicóptero que transportava o Presidente foi forçado a fazer uma "aterragem de emergência" e que está desaparecido.

O governante explicou que a aeronave, que transportava o Presidente no regresso de um evento formal no Azerbaijão, foi obrigado a descer devido a um denso nevoeiro.

As autoridades iranianas acreditam que o helicóptero se encontra na zona de Kalibar, a cerca de 30 quilómetros da fronteira com o Azerbaijão, onde o Presidente e a sua comitiva tinham participado na inauguração de uma barragem, acompanhando o Presidente azeri Ilham Aliyev.

A imprensa oficial acrescentou que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, também se encontrava a bordo da aeronave.

A televisão estatal transmitiu imagens de uma equipa da organização Crescente Vermelho iraniana a subir uma encosta no meio de um denso nevoeiro, bem como imagens em direto de multidões de fiéis a recitar orações no santuário sagrado do Imã Reza em Mashhad, a cidade natal de Raisi.

Os trabalhos de busca estão a ser dificultados pelo nevoeiro e pela chuva.

PL // SCA

Lusa/Fim