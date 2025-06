Benfica 'tomba' no tempo extra face ao Chelsea nos 'oitavos' do Mundial de clubes

Charlotte, Estados Unidos, 29 jun 2025 (Lusa) -- O Benfica foi no sábado eliminado do Mundial de clubes de futebol, ao perder por 4-1, após prolongamento, com os ingleses do Chelsea, no segundo encontro dos oitavos de final, em Charlotte, nos Estados Unidos.