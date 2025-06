O acidente ocorreu na estrada que liga as cidades de Moshi e Tanga, perto do distrito de Same, com a colisão frontal a provocar um incêndio nos dois veículos.

"Os acidentes de viação continuam a ceifar a vida dos nossos entes queridos. Reitero o meu apelo aos condutores para que respeitem escrupulosamente as regras de segurança rodoviária e à polícia para que continue a aplicar estas leis com firmeza", disse Hassan nas redes sociais.

Segundo a comissária do distrito de Same, Kasilda Mgeni, "este é um acidente muito grave. Um grande autocarro de passageiros e um veículo mais pequeno colidiram de frente e pegaram fogo. As pessoas ficaram presas dentro dos veículos e não conseguiram escapar".

Por sua vez, o comandante do Serviço Regional de Incêndios e Resgate do Kilimanjaro, Jeremiah Mkomagi, disse que os veículos envolvidos eram um autocarro da empresa tanzaniana Chanel One, que operava a rota Moshi-Tanga, e um autocarro regular que fazia o percurso entre Same e Moshi.

JLG // EA

Lusa/Fim