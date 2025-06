"Para já, a temperatura mais elevada no dia de hoje, até esta hora, [foi] 46,6ºC em Mora", afirmou a meteorologista Alexandra Fonseca do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ressalvando que são valores preliminares que carecem de confirmação pela Divisão do Clima.

Segundo Alexandra Fonseca, aquele valor foi registado às 15:30.

Numa conversa telefónica uma hora depois, a meteorologista adiantou que, à partida, a temperatura já não deve aumentar hoje.

Já no sábado, foram registados 45,4ºC em Alvega, concelho de Abrantes, no distrito de Santarém.

A meteorologista disse que o maior valor da temperatura máxima do ar registado em Portugal foi em 01 de agosto de 2003, na Amareleja, concelho de Moura, distrito de Beja, então 47,3ºC.

Quanto à temperatura máxima para o mês de junho, "o recorde registado até hoje foi um pouco mais baixo, de 44,9ºC, em Alcácer do Sal [distrito de Setúbal], em 17 de junho de 2017", declarou.

Alexandra Fonseca adiantou que para segunda-feira "já começa a haver uma descida [das temperaturas] em alguns locais do país, no entanto, ainda é uma descida que não é muito significativa".

"Vai notar-se, principalmente, na faixa costeira da região Centro e, portanto, o país, principalmente no Interior, vai manter-se com estas temperaturas elevadas", declarou.

A meteorologista do IPMA explicou que, "apesar de descer um, dois graus, no Interior essas temperaturas ainda estarão elevadas", justificando o aviso vermelho emitido pelo IPMA.

Devido à onda de calor que está a atingir o país, o IPMA colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, entre hoje e terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça-feira.

