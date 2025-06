"Cinquenta anos após os acordos de Helsínquia, os princípios da OSCE são mais importantes do que nunca. Enquanto maior organização de segurança regional do mundo, enfrentam um aumento das ameaças à segurança, em especial com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia", disse António Guterres através de uma mensagem vídeo difundida na abertura da 32.ª Sessão Anual da Assembleia Parlamentar da OSCE, que arrancou hoje na Alfândega do Porto.

Para o secretário-geral da ONU, o papel dos parlamentares da OSCE "na proteção dos direitos humanos, no reforço da democracia e na promoção do desenvolvimento sustentável é fundamental".

"Reúnem-se num momento em que o nosso mundo enfrenta grandes e graves desafios, desde conflitos intensos ao aumento das desigualdades, passando pela crise climática descontrolada", salientou o responsável.

António Guterres vincou que os parlamentares, "ao incentivarem o diálogo entre parlamentos, ajudam a reforçar a democracia, a fazer progredir a cooperação e a promover uma segurança abrangente".

"A vossa liderança na observação de eleições ajudou a torná-las mais justas e fidedignas, e os vossos esforços tiveram um papel fundamental ao inspirar iniciativas importantes como a representante da OSCE para a liberdade dos media", recordou ainda.

O líder da ONU disse ainda aguardar "com expectativa a continuação desse trabalho crítico em conjunto para cada região e o nosso mundo, rumo a um futuro mais pacífico".

A cidade do Porto acolhe a 32.ª sessão da Assembleia Parlamentar da OSCE até quinta-feira (03 de julho) que terá como tema geral "Comemoração dos 50 Anos da Ata Final de Helsínquia: Responder a uma nova realidade na OSCE". A Ata Final de Helsínquia, firmada a 01 de agosto de 1975, estabelece os princípios que regem as relações entre os Estados participantes.

Durante os próximos cincos dias na Alfândega do Porto, os parlamentares vão debater o estado do multilateralismo meio século após a assinatura do documento fundador da OSCE, com a situação no Médio Oriente e a guerra da Federação Russa contra a Ucrânia no topo da agenda.

Criada em 1975, em plena Guerra Fria, e com sede em Viena, a OSCE visa promover o diálogo entre o Ocidente e o leste da Europa. É considerada a maior organização regional de segurança do mundo, abrangendo todos os Estados europeus, a Federação Russa, os países da Ásia Central, a Mongólia, os Estados Unidos da América e o Canadá, num total de 57 membros.

JE // ZO

Lusa/Fim