O protesto acontece dias antes da data prevista para a Bulgária se tornar o 21.º membro da zona euro, depois da União Europeia (UE) ter dado luz verde ao país para adotar o euro a partir de 01 de janeiro de 2026.

Os manifestantes, liderados por grupos cívicos, partidos nacionalistas e pró-russos conhecidos pela sua oposição ao euro, declararam que, após a manifestação, tencionavam montar um acampamento na praça central, apelidada de "Cidade do Lev", em homenagem ao nome da moeda nacional.

Numa plataforma para os oradores estava pendurada uma enorme faixa onde se lia "A batalha pelo lev búlgaro é a última batalha da Bulgária", enquanto o líder do partido pró-russo Vazrazhdane, Kostadin Kostadinov, dizia aos manifestantes que o país será "despojado" da sua moeda.

"Outras pessoas vão decidir como gastamos o nosso dinheiro, e o orçamento búlgaro será aprovado pelo Banco Central Europeu", afirmou, acrescentando: "Isto é um golpe anti-estatal, isto é traição".

Kostadinov indicou que os deputados da Alemanha, Lituânia, Roménia, República Checa, Eslováquia e Hungria se juntaram ao evento para apoiar o protesto.

Antes da manifestação, o partido Vazrazhdane apresentou no parlamento uma moção de desconfiança ao atual Governo, acusando-o de não ter empreendido as reformas necessárias para restaurar a estabilidade das finanças públicas e de trabalhar para a adoção forçada do euro.

O parlamento irá votar a moção na próxima semana, mas espera-se que a coligação governamental pró-UE sobreviva.

O país dos Balcãs aderiu à União Europeia em 2007 e está agora na reta final da sua adesão à zona euro. O último obstáculo institucional é a aprovação do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, e do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros, em Bruxelas, prevista para 08 de julho.

Estas medidas surgem depois de o Conselho Europeu ter dado o seu apoio claro à adesão da Bulgária à zona euro em 01 de janeiro de 2026.

Durante as quase duas décadas em que foi membro da UE, a Bulgária foi afetada pela instabilidade política e pela corrupção, que alimentaram o euroceticismo entre os seus 6,4 milhões de cidadãos.

Dezenas de afirmações falsas de opositores à zona euro foram publicadas nas redes sociais, alimentando o receio de mudanças económicas que, segundo eles, poderão trazer mais pobreza.

Os economistas afirmam que a adesão ao euro não trará grandes mudanças para a economia da Bulgária a curto prazo porque o Governo indexou a moeda ao euro a uma taxa fixa de 1 lev por cada 51 cêntimos de euro.

