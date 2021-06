Talibãs querem regime islâmico "autêntico" no Afeganistão através de negociações

Os talibãs, cujos combatentes têm multiplicado as ofensivas no terreno à medida que se aproxima o prazo para a retirada dos militares norte-americanos do Afeganistão, pediram hoje "garantias" para a instauração de um "autêntico regime islâmico" através da negociação.