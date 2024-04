O sismo ocorreu pelas 09:00 (01:00 em Lisboa), com o epicentro situado perto da costa da região de Hualien, no leste de Taiwan, a uma profundidade de 15,5 quilómetros, indicou o Centro Sismológico da China.

"O sismo pode desencadear um tsunami que afetará Taiwan. Um alerta de tsunami é emitido para lembrar aos moradores das áreas costeiras que permaneçam vigilantes", de acordo com uma mensagem de segurança enviada para os telemóveis dos habitantes da ilha.

Também o Instituto de Sismologia das Filipinas alertou para "ondas fortes de tsunami" e apelou à população para abandonar as áreas costeiras de 23 províncias e escolher "locais mais elevados ou deslocar-se para o interior".

A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami para as ilhas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama, no sul do país, noticiou a televisão pública japonesa NHK.

A agência japonesa apelou aos habitantes que vivem junto à costa para procurarem refúgio em locais mais elevados "o mais depressa possível", devido à possibilidade de formação de ondas com até três metros de altura a partir das 10:00 (02:00 em Lisboa).

O primeiro sismo foi seguido por uma réplica de magnitude 6,2 na escala de Richter, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O presidente da autarquia de Taipé, Chiang Wanan, declarou o nível dois do centro de resposta a desastres na capital de Taiwan e pediu aos cidadãos que tem cuidado e estejam atentos a possíveis novas réplicas.

Até ao momento não há relatos oficiais de vítimas ou danos materiais.

O sismo foi "o mais forte em 25 anos" na ilha, disse o diretor do Centro Sismológico de Taiwan, Wu Chien-fu. Em setembro de 1999, um abalo de magnitude 7,6 que matou 2.400 pessoas.

Taiwan está localizada no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao Pacífico, através do sul da Ásia.

