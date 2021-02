"Os quatro casos identificados ontem e os dois confirmados hoje são do mesmo 'cluster' e estão, segundo os dados disponíveis, categorizados como transmissão local, ao que tudo indica tendo como origem uma pessoa que atravessou a fronteira", afirmou Rui Araújo.

"As equipas de vigilância epidemiológica e laboratorial e do Centro de Saúde local continuam a realizar rastreio e recolha de amostras. Para já, os casos estão restritos a este único 'cluster' deste suco [divisão administrativa local], e não há sinais de que se tenham espalhado", disse o coordenador da força de ação para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

O foco da atenção é o posto administrativo de Fatumean, na parte ocidental do município de Covalima, no suco de Belulik Leten e na aldeia de Clau Halec, onde vivem cerca de 570 pessoas, de acordo com dados atualizados do Governo timorense.

Rui Araújo disse que enquanto decorrem as investigações e rastreios foi solicitado às autoridades locais que evitem a circulação de pessoas na pequena aldeia e para fora dela.

"Trata-se ao que tudo indica de transmissão local, possivelmente de um caso importado clandestinamente por alguém que atravessou a fronteira. É um 'cluster' restrito a um grupo de casas na mesma aldeia e não há sinal de que se tenha espalhado", disse.

A deteção dos casos levou o Governo a subir o nível de alerta para 3, a fase de "mitigação", mantendo a cerca sanitária em vigor desde meados deste mês em Bobonaro e Covalima.

"As autoridades estão a dar instruções para não sair da aldeia, para dar tempo a que toda a população seja controlada. Se não forem detetados mais casos, poderão retomar os movimentos", afirmou.

Rui Araújo disse ainda que seis outros pacientes foram dados como recuperados, pelo que, com os dois casos novos anunciados hoje, há atualmente 21 casos ativos no país.

