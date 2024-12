No encerramento da sessão, às 18:00 locais, as ações da Stellantis fixaram-se nos 11,75 euros, o que se traduz numa queda de 6,30%.

O grupo automóvel, ao qual pertencem marcas como Citroën, Peugeot, Opel, Chrysler, Maserati e Fiat, anunciou no domingo a demissão de Carlos Tavares "com efeitos imediatos", um ano e meio antes de terminar o seu mandato, em 2026.

O anúncio surge após tensões entre Tavares e o Conselho de Administração do grupo, num contexto de fracos resultados financeiros.

Depois de tomar conhecimento da demissão, políticos italianos solicitaram que o presidente do Conselho de Administração e ex-chefe da Fiat, John Elkan, que chefiará a Comissão Executiva temporária do grupo, vá ao Parlamento para esclarecer o futuro da empresa em Itália.

A Stellantis, que absorveu a Fiat em 2021, possui vários complexos industriais em Itália, onde há meses implementa paralisações e cortes de produção, com preocupações dos funcionários.

Há dias anunciou a suspensão da produção de carroçarias durante 15 dias em dezembro no principal complexo industrial em Itália, a fábrica de Mirafiori em Turim (norte), devido à incerteza nas vendas de veículos elétricos em vários mercados europeus.

Com o anúncio da saída de Tavares, o grupo indicou que o processo de nomeação do novo presidente executivo permanente "está bem encaminhado, gerido por um Comité Especial do Conselho, e será concluído no primeiro semestre de 2025", acrescenta o construtor automóvel, que tem uma unidade em Mangualde (distrito de Viseu).

MES // CSJ

Lusa/Fim