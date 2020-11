O programa da Academia Paul Harris do Distrito 1970 do Rotary International tem como parceiros a Universidade Católica -- Centro Regional do Porto e as fundações AEP e Manuel António da Mota.

Portugal, Ucrânia, Nepal, Palestina, Síria e Cabo Verde são as nacionalidades presentes no grupo que vai iniciar a formação de 60 horas, gratuita e para já em formato online devido à pandemia da covid-19, que deverá estender-se até março de 2021.