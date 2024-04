Sismo de magnitude 6,9 atinge costa de algumas ilhas a sul de Tóquio

Um sismo de magnitude 6,9 atingiu hoje a costa do arquipélago de Ogasawara, a cerca de mil quilómetros a sul de Tóquio, no Oceano Pacífico, do qual não resultaram danos, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).