A associação na Análise de Conjuntura do Setor da Construção refere que, no que respeita ao setor da construção, a AICCOPN afirma que se assiste a uma melhoria da maioria dos indicadores relativos à sua atividade.

Nesse sentido, no primeiro trimestre deste ano, no mercado das obras públicas, verificou-se "um acréscimo de 32,9%, em termos homólogos e temporalmente comparável, no montante dos contratos de empreitadas, celebrados e registados no Portal Base, que totalizaram 794,4 milhões de euros".

Quanto à área licenciada pelas autarquias, nos primeiros dois meses deste ano, registou-se uma queda de 8% nos edifícios habitacionais e um recuo de 21,5% nos edifícios não residenciais, em termos homólogos, adianta.

Já o licenciamento de fogos em construções novas neste período, apresentaram uma redução de 12,4%, em termos homólogos, para um total de 4.811 habitações.

Em fevereiro, a avaliação da habitação para efeitos de crédito bancário aumentou 5,5% para 1560 euros/m2%, em termos homólogos.

Neste mês, o índice de custos de construção de habitação nova aumentou 2,2%, em termos homólogos, tendo-se registado uma queda de 0,7% na componente dos materiais e um crescimento de 6% na componente mão-de-obra, conclui a análise da associação do setor.

