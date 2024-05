O certame, organizado pela Câmara de Viana do Alentejo em parceria com a associação Passa Ao Futuro, sediada em Lisboa, mas que atua em todo o país, vai ter lugar "em locais emblemáticos" da vila alentejana, como a Praça da República, a antiga biblioteca e o castelo, divulgaram hoje os promotores.

Ao longo de três dias, graças ao evento, Viana do Alentejo vai reunir ilustradores, designers, jovens ceramistas, artesãos e entusiastas da olaria para uma série de atividades, com o programa a incluir ainda uma exposição com curadoria de Mantraste (Bruno Reis Santos).

Fonte da organização, contactada hoje pela agência Lusa, explicou que, ao contrário de edições anteriores, a FICO deste ano não inclui "residências artísticas", as quais "deverão recomeçar no próximo ano".

Apesar disso, realçou, os ilustradores Mantraste, Mariana Malhão e Mariana a Miserável participam no evento e vão "pintar pratos comemorativos [do festival] na Oficina Mira Agostinho", de Feliciano Agostinho, um dos oleiros locais.

"Dar e Receber" é a designação da exposição de olaria pintada, com curadoria de Mantraste, que vai poder ser visitada, a partir das 19:00 de sexta-feira, na antiga Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, na Praça da República, segundo o programa, consultado pela Lusa.

A iniciativa "reúne peças tradicionais de oleiros que inspiraram o programa de residências criativas promovidas, em anos anteriores, pela Passa Ao Futuro", pode ler-se no comunicado da organização.

Da mostra, constam "obras realizadas por ilustradores renomados e emergentes que participaram neste mesmo programa, assim como peças mais recentes dos oleiros tradicionais, mas, por sua vez, inspiradas no trabalho dos ilustradores", acrescentou.

O programa da feira inclui igualmente 'workshops' criativos, ou seja, "atividades práticas para experimentar trabalhar com moldes de cerâmica, pintura em barro e forno de papel".

E, na feira de cerâmica e olaria que vai realizar-se, "os visitantes podem adquirir peças únicas de cerâmica e olaria artesanal, tanto tradicionais como contemporâneas", da autoria de ceramistas como Antónia Labaredas, Duarte Galo, Inês Prats e Olaria Mira Agostinho, entre outros.

O 'cartaz' musical do certame prevê espetáculos com Moçoilas, Joana Ricardo & João Baião, Celina da Piedade & Ana Santos, Dino D'Santiago d Boina Cantary.

