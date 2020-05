Sindicato dos Jornalistas angolano surpreendido com processo "anedótico" contra jornalista no Namibe

O Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) manifestou-se "completamente surpreendido" com o processo movido contra o seu associado no Namibe, Armando Chicoca, indiciado do crime de injúria contra as autoridades e violação dos limites da liberdade de imprensa.