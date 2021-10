De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado, estão internadas 342 pessoas, mais cinco em relação a sábado, das quais 69 em cuidados intensivos, mais quatro do que no sábado.

As mortes ocorreram nas regiões Norte (2), Centro (1), Lisboa (3), e Algarve (1).

