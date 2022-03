Questionado pela agência Lusa sobre as declarações do Presidente são-tomense que afirmou no mês passado que o país "ainda não decidiu" se vai assumir a presidência rotativa da CPLP, por não ter "neste momento, condições internas" que permitem assumir a missão, Zacarias da Costa avançou que a decisão será anunciada "a breve trecho".

"O secretariado só tem de aguardar pela decisão de um país [São Tomé e Príncipe] que é soberano, um país que é membro fundador e de pleno direito de uma organização como a CPLP. Eu acredito que a breve trecho teremos boas notícias", disse Zacarias da Costa, no final de um encontro com o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.

O secretário-executivo da CPLP realçou que assumir a Presidência da organização em 2023 "é uma decisão interna de São Tomé e Príncipe", assegurando que será respeitada a decisão do país.

"Esta é uma decisão que é da competência exclusiva dos chefes de Estado e do Governo, naturalmente, se São Tomé decidir, e está no seu direito. Mas também aguardamos que isto seja feito pelo respeito, naturalmente, pelas instituições deste país", afirmou Zacarias Costa.

Em entrevista à Lusa, no mês passado, o Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova destacou que a presidência da CPLP é uma missão "de envergadura, de amplitude", que implica "coordenar os destinos de vários países congregados numa comunidade".

"Neste momento, as condições internas do meu país não o permitem", considerou, ressalvando que os restantes países-membros da CPLP já garantiram que iriam prestar "colaboração total".

"É uma questão que a seu tempo nós tomaremos a decisão que convier à comunidade - é verdade, mas sobretudo -- a São Tomé e Príncipe, porque nós não queremos assumir uma presidência que depois não estaremos à altura de exercer na plenitude ou de assumir completamente este desafio para o bem de todos", afirmou.

Vila Nova remeteu uma decisão para "dentro da maior brevidade".

Na conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em julho em Luanda, a decisão sobre a próxima presidência da CPLP foi adiada, com o argumento de que estavam em curso eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe.

Em setembro, após uma reunião informal dos chefes da diplomacia dos Estados-membros da CPLP, o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal, Augusto Santos Silva, declarou como uma "boa notícia" o "acordo" que se obteve durante uma reunião informal de ministros da CPLP, em Nova Iorque, de que a presidência da organização lusófona ficará a cargo de São Tomé e Príncipe, após o mandato atual de Angola.

A Guiné-Bissau também assumiu interesse em assumir o cargo em 2023.

A CPLP é constituída por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

