No relatório de síntese sobre o estado da segurança alimentar e nutricional e a vulnerabilidade na África Austral, publicado na quarta-feira, a SADC estima que a pandemia da covid-19 possa aumentar "ainda mais o risco de desnutrição", uma vez que as medidas de confinamento decretadas por vários Estados-membros para conter a propagação do vírus provocaram uma redução no acesso aos alimentos.

"À medida que mais restrições foram introduzidas pelos Estados-membros, diversas variedades de alimentos tornaram-se indisponíveis e inacessíveis para os agregados familiares mais vulneráveis", lê-se no relatório.