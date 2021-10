No final de agosto, a Rússia -- confrontada com uma vaga epidémica agravada pela variante Delta e por um processo de vacinação lento - registou mais de 400.000 mortes devido à covid-19, desde o início da pandemia, de acordo com as contas da Rosstat.

A contagem feita pelo Governo russo, que se baseia numa definição muito restritiva de mortes atribuídas à covid-19, assumia apenas 24.661 mortes em agosto relacionadas com a pandemia.

Hoje, o relatório do Governo apresentou um total de 214.485 mortes com covid-19 na Rússia, o quarto país do mundo com maior número de vítimas mortais por causa da pandemia.

O número de novas mortes e contaminações tem mantido a tendência de incremento na Rússia, nas últimas semanas, batendo regularmente recordes diários.

A covid-19 provocou pelo menos 4.830.270 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,66 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

