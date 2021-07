Segundo os dados oficiais, o número de mortes desde o início da pandemia na Rússia, em fevereiro de 2020, subiu para 153.095, embora as estatísticas avançadas por outras instituições sanitárias russas dupliquem ou mesmo tripliquem o número de vítimas mortais.

Também nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 23.947 novos casos ligados ao novo coronavírus, estando o total já próximo dos 6,1 milhões de infeções.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, indicou que cerca de 35 milhões de russos foram vacinados com pelo menos uma dose da vacina.

A Rússia espera que 80% da população esteja imunizada contra a covid-19 até 01 de novembro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.139.040 mortos em todo o mundo, entre mais de 192,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

